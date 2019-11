En lyshåret kvinne ligger langflat foran talerstolen i bystyresalen i Oslo rådhus. Rundt 100 tenåringer stirrer på henne, som om de ikke helt skjønner hva som har skjedd. For et øyeblikk siden sto barneombud Inga Bejer Engh foran Ungdommens bystyre og ønsket dem lykke til i deres viktige arbeid. Hun snakket mye og fort, men snublet ikke. Det gjorde hun ikke før hun tro feil og falt ned fra talerstolen med et brak. Noen sekunder senere er hun på bena igjen.

– Godt det skjedde så raskt at ingen fotografer klarte å fange øyeblikket. Jeg må ha hatt en gal kvinnes uttrykk der jeg lå, gapskratter hun.