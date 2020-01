Det satt langt inne for meg å skrive om kalorier i vin. Jeg har som prinsipp at smak og kvalitet uansett må trumfe slanking. Men nå viser tallene tydelig at vi står midt i en helsetrend.

Kundene etterspør økologiske viner. Viner med lavere alkoholprosent. Mindre sukker. Om målet mitt er å opplyse og hjelpe deg til bedre valg, må jeg gjøre det.