For en uke siden traff jeg Ida som lurte på hvor dårlig man kan ha det i et forhold og likevel bli – av hensyn barna. Hun var halvveis til en skilsmisse, men i timen kom det også frem at hun ikke helt har prøvd å få mannen sin, Petter, med seg til et bedre sted. I timen fremsto hun ganske så nedstemt, det var tydelig at hele situasjonen ga henne en følelse av å være liten og ubetydelig. Men det kom også frem at det var mange grunner til at livet hadde vært tungt siste året, noe som kanskje gjorde manglende kontakt med Petter enda vanskeligere å tåle. Er det da så sikkert at en skilsmisse løser problemene?