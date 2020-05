Ida kommer så stille, stille inn på kontoret mitt. Hun har vært sammen med mannen sin Petter i mange år, og de har en sønn i barnehagealder sammen. Sønnen Jens var etterlengtet. Hun ønsket ham så sterkt på tross av at Petter ikke helt klarte å bestemme seg. Men nå er hun usikker på forholdet. Hun føler at Petter hører mer på foreldrene sine enn på henne, og at han ikke er den mannen hun vil dele livet sitt med. På et eller annet vis har hun endt opp med å føle seg ensom og usynlig i forholdet. Hun er selv skilsmissebarn. Likevel er hun i tvil om det er dette hun vil gi sitt eget barn. Hva må man tenke før man bryter ut av et forhold med barn, spør hun meg.