– Det var total blackout der. Så, helt uventet, begynte folk å klappe i mørket. De lyste med mobiltelefonene mot en mann som sto og resiterte et protestdikt, forteller den japanske fotografen Yasuyoshi Chiba fra Agence France-Presse til World Press Photos hjemmeside.

Protestbølgen i Sudan startet i 2018, etter sigende fordi brødprisene var tredoblet. Så spredte demonstrasjonene seg. I april 2019 krevde demonstranter diktator Omar Al-Bashirs avgang, og i april ble han fjernet ved et militærkupp. Folk krevde at sivile tok over styringen av landet. 19. juni tok Chiba dette fotografiet under en blackout der Khartoum var mørklagt.