Hva skal til for at et forhold skal vare i dagens samfunn?

Saken om monogami har avstedkommet mange interessante reaksjoner fra leserne. En av disse er fra en kvinne som beskriver seg selv som en «praktiker» både innenfor monogamiet og non-monogamiet:

Esther Perel, psykoterapeut som har jobbet med par og tema seksualitet i over 30 år, belyser temaet seksualitet i langvarige relasjoner veldig godt i boken Mating in Captivity: In search of erotic intelligence. Hovedpåstanden i boken er at kjærlighet i sin rene form bygger på to pilarer; overgivelse og autonomi.