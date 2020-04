– Du blir litt ung i hodet igjen når du står der og starter nedkjøringen. Du tror ikke at du er 70 da, sier Bjørn Svindal.

Han er far til alpinisten Aksel Lund Svindal, som nylig la opp etter å ha vunnet to OL-gull, fem VM-gull og 36 verdenscuper. Og som sønn, så far. Det beste Bjørn Svindal vet, er å sette utfor bakkene på Kvitfjell i Fåvang sammen med andre veteranalpinister. Han liker farten, spenningen, teknikken, koordinasjonen, utsikten, menneskene. Dessuten: