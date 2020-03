– Uansett hva man kaller dette – krakk, krise, unntakstilstand – det er umulig å ta for hardt i, har NHO-direktør Ole Erik Almlid uttalt til Aftenposten. Han sa også at vi må forberede oss på at det blir verre.

Halvparten av bedriftene som er medlem av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), har gjennomført permitteringer. Flere vurderer å gjøre det i nær fremtid.