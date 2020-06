Alle som vil være med i Oslos statue- og veinavnskommisjon, bør melde seg nå. Det er viktig at kommisjonen får en bredest mulig sammensetning og får holde på lenge. Det krever tid og flid å granske vandelen til mennesker som har ligget i graven i til dels lange tider.

4500 mennesker skrev under på et internett-opprop for å rive statuene av slavehandler Ludvig Holberg og rasist Winston Churchill. Noe konkret måtte gjøres også i Norge etter opptøyene i USA. London-ordfører Sadiq Khan tok til orde for en minnesmerke-kommisjon. Byrådsleder Raymond Johansen tente i Klassekampen på ideen og kunne tenke seg en lignende gjennomgang i Oslo.