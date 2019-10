Det var ikke det minste tegn til bekymring, ingen ting som skurret litt, den dagen den australske journalisten Ginger Gorman svingte bilen opp foran et hvitt hus med velfrisert hage. En barnesykkel lå henslengt utenfor. Gorman laget en reportasjeserie om skeives rettigheter for radiokanalen ABC og skulle møte et homofilt par og deres fem år gamle gutt. De to fedrene var varme og imøtekommende.

Paret fortalte hvordan de etter en lang og vanskelig prosess endelig var blitt foreldre ved hjelp av en surrogatmor i Russland. Men å få babyen med hjem igjen hadde vært vanskelig. Politiet hadde vært i huset deres, lett etter stellesaker og babymat for å bekrefte historien. Gorman spurte om det skyldtes mistanker om at noe snuskete foregikk, noe pedofilt? Ja, bekreftet paret, det var nok det politiet hadde mistenkt.