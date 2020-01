For ikke å snakke om karrieren, som ikke lenger kan prioriteres. Mange av kompisene mine sier slikt når jeg forteller at jeg skal bli pappa til våren. «Jeg trodde du var en livsnyter, Kaveh, er du klar for dette, da?»

Å bli pappa er visstnok å velge bort egne ambisjoner og ønsker, eller i det minste inngå store kompromisser med seg selv. Det lever en idé blant oss barnløse menn om at et fullkomment familieliv ikke kan leves i harmoni med våre individualistiske lyster. At farskap og frihet ikke kan kombineres.