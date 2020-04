La oss spole tiden tilbake. Som nyutdannet journalist landet jeg en sommerjobb i Dagbladet. Jeg var vettskremt. Det er ingen overdrivelse. Bare det å svelge kjentes som en viljesbeslutning. Første dag på jobb lignet en scene fra Hunger Games. De andre sommervikarene var høflige. Selvsagt var de det. Men like under overflaten blinket konkurranseinstinktet som kjølig stål. Smil som lignet knurr. Og så entret sjefen rommet. Han talte mer enn 40 hoder. Konkluderte tørt med at når høsten kom, ville knapt tre av oss fortsatt hente ut lønnsslipp i avisen. Lykke til!

Det var sommeren jeg jobbet døgnet rundt. Og det var den sommeren jeg lærte å spise sushi. Happy sushi, het sjappa. Når boksene med deres logo ble båret inn på pauserommet, kjentes det som et vorspiel.