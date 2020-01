I vinmiljøet er det en tilbakevendende diskusjon. Skal man vurdere vinens kvalitet ut fra pris, eller er kvalitet en isolert verdi i seg selv? På tampen av fjoråret braket det løs igjen. Denne gang var det en overskrift i en annen avis som var utløsende faktor. De hadde samlet et knippe musserende viner i ulike priskategorier og kalt dem «best».

Men kan for eksempel en prosecco til 134 kroner kalles best når det finnes bobler til 1340 kroner som fremviser et langt større register av smak? Diskusjonen gled raskt over i personangrep og munnhuggeri, slik det ofte gjør.