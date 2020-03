Jeg har fremdeles til gode å møte noen som går inn på Vinmonopolet og tenker utvalget er skrint. At de har smakt seg gjennom alt og nå lengter etter nyheter. Likevel fylles det stadig på. Hylleutvalget breddes og endres med trender og behov. Vinimportørene står for det enorme bestillingsutvalget. Sist jeg sjekket, var utvalget på mer enn svimlende 24.000 produkter. Likevel bør du følge med nå. For noen av nyhetene tror jeg du vil elske.

Bordeaux, verdens kanskje mektigste vinområde, baserer sin suksess på følgende prinsipp: ulike druer blandes for å skape perfeksjon. Druene Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot og Cabernet Franc er de aller viktigste mørke druene. Med sine ulike egenskaper og smaker utfyller de hverandre. Siden de blomster, modnes og plukkes på noe ulike tidspunkt, gir fordelingen også vinprodusenten en skjør forsikring mot frost, hagl, tørke og andre prøvelser. Men druene i seg selv er å anse som superstjerner. De kan dyrkes over store deler av verden. Vi kaller det Bordeaux-blends, når du får de klassiske druene fra Bordeaux servert i en vin fra en annen kant av verden.