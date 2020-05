Seks flasker rosé: Finn din nye favoritt

Konseptet er enkelt. I månedene og ukene frem mot det store mai-slippet på Vinmonopolet smaker jeg meg gjennom et drøyt antall roséviner. Jeg plukker ut mine absolutte favoritter. Rangerer dem. Veier nykommerne opp mot klassikerne.

Så inviterer jeg til en svær fest der vi smaker oss gjennom topplisten. Jeg erkjenner at det faglige innholdet definitivt er best tidlig på kvelden. På et tidspunkt pleier det å skli litt ut. Da covid-19 stengte ned landet i mars, ble det raskt klart at årets fest utgikk. Jeg kjente at det var overraskende vemodig. Nå har vi to valg. Legge ned eller dele med flere. Så her har du det du trenger for å invitere til din egen rosévinfest hjemme.