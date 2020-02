Hun har ingen å sparre med i hverdagen. Ingen andre voksne å be om akutthjelp fra når noen slår seg.

Ingen å få små, anerkjennende blikk og smil hos, eller noen bare prate litt voksent med over middagsbordet.

– Det er én million kamper. Og ja, det kan oppleves ensomt i en del situasjoner. Men jeg synes aldri synd på meg selv, sier alenemor Cecilie Molvær Jørgensen i ukens episode av Foreldrekoden. Molvær Jørgensen har eneansvar for de Kaptein Sabeltann-elskende tvillingene Jakob og William (3).

Temaet i ukens episode er nettopp aleneforeldreskap.

Foreldrekoden er tilgjengelig i de fleste podkast-spillere, for eksempel Itunes her eller Spotify.

Du kan også lytte vi spilleren nedenfor.

Det finnes ulike grunner til at folk er aleneforeldre. Noen har mistet sin partner. Andre har brutt med den andre forelderen, mens andre igjen aktivt har valgt aleneforeldreskap, for eksempel gjennom assistert befruktning og anonym donor.

– Hver familie har sin egen historie og sine egne utfordringer, poengterer psykolog og familieterapeut Hedvig Montgomery i ukens episode.

– Det er lett å tenke at man er én i minus. Men det verste man kan gjøre, er å tenke at man ikke er god nok fordi man er alene, legger hun til.

Tar barna skade?

Alenemor Molvær Jørgensen sier til Foreldrekoden at hun elsker familielivet med tre. Hun er likevel bekymret for at barna på noen måte skal «ta skade» av at det bare er henne.

Til det svarer Montgomery:

– I utgangspunktet er svaret «nei». Barn trenger én forelder, to er «luksus».

Men det betyr selvsagt ikke at tilværelsen er enkel og rett frem.

I ukens episode kommer Montgomery med en rekke tips og råd for aleneforeldre, samt faser i barnas utvikling det er nyttig å være oppmerksom på.

Foreldrekoden har etablert en egen Facebook-gruppe for foreldre i alle aldre. Her kan du få eksklusiv informasjon og være med å diskutere temaer og få tips fra andre. Bli med!

Følg Foreldrekoden på Instagram for bakgrunnsbilder og ekstra info.