Tre kriterier til din egen «husets vin»

– Helt ærlig, spurte naboen meg: – Kjøper du noensinne pappvin?

Nei. Jeg kan faktisk ikke huske sist jeg gjorde det. Men grunnen er en annen enn du kanskje tror. Det er ikke sånn at jeg synes pappvin ikke er «fint» nok. I Norge selges halvparten av all vin på boks. Det gjør at importører som vil lykkes i vårt marked, definitivt bør ha minst én pappvin som selger bra. Konkurransen er beinhard. Teknologien gjør plastposen og åpne-mekanismen stadig bedre. Holdbarheten øker. Vi har mye bra vin på boks i Norge.