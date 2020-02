Min mann gir meg ikke komplimenter, og slik har det vært i mange år nå. Da vi var unge og nyetablerte, var han derimot veldig opptatt av å rose meg for alt mulig, både for kroppen min, utseendet mitt, håret og frisyren, hvordan jeg kledde meg, hvordan jeg pyntet meg. Han var egentlig begeistret for alt ved meg.

Han har det altså i seg – dette blikket for det som er vakkert eller søtt eller sexy, og evnen til å anerkjenne det. Men nå viser han det knapt nok. Hva skal jeg tenke om det?