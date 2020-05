Alt har en pris. Karrieren til Eirik Kristoffersen er ikke noe unntak. 51-åringen er ikke bare en av landets høyest dekorerte krigere, men snart norgeshistoriens nest yngste forsvarssjef i fredstid. På veien opp og frem har han valgt kameratskap. Lange reiser og enda nærmest evigvarende oppdrag. Et yrkesliv med ekstrem spenning og sterke lykke-øyeblikk. Han har bestandig vært tilgjengelig for soldatene sine. Men alle valg får konsekvenser. Selv ikke spesialsoldater vinner samtlige kamper. Kristoffersen er på vei inn i sitt tredje ekteskap. Han husker godt da den yngste sønnen ikke forsto at mannen som kom inn i stuen, var pappa. Gutten feiret sine tre første bursdager uten at faren var hjemme. Generalmajoren konstaterer at han ikke har vært så mye til stede for de fire barna sine som han burde ha vært.

– Mange vil tenke at du har levd et ganske egoistisk liv?