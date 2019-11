Da innspillingen nærmet seg, gikk hun i butikken og valgte seg en hvit og romantisk kjole fra Laura Ashley. Hun var bare 17 år, fortsatt gymnaselev og ante ikke at hun snart skulle skrive norsk musikkhistorie. Sissel Kyrkjebø visste bare at Grieghallen var hennes, at Harmonien passet ryggen hennes og at selveste Egil Monn-Iversen skulle arrangere og dirigere.

Hun husker at det var varmt og fint vær i Bergen da de gikk inn i Grieghallen denne sommerdagen i 1987. Å komme i julestemning selv om det er feil årstid, er ikke vanskelig, bare oppdraget er stort nok. Det skulle hun senere få oppleve mange flere ganger i karrieren. Nå sang hun med stemmen som allerede hadde gitt henne tilnavnet «Sølvstrupen fra Bergen»: