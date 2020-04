Selv et lite land kan ha store ritualer. Hvert år lover godt over 20.000 norske par at de skal elske hverandre for alltid. Alle disse parene har forskjellige historier.

John Inge og Karianne Muldal Erlandsen hadde øvd på bryllupsvalsen hjemme i den rotete ettromsleiligheten sin. Keywan Ahmadi og Kashan Poya ventet nesten 500 gjester og skulle danse kurdisk folkedans til langt på natt. Karoline Van der Veen og Kaia Wanderås lengter etter å kunne si «kånå mi» til hverandre. Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg og Sebastian Svensson skulle gifte seg i Roma og kjøre nedover Italia i en nyinnkjøpt Tesla.