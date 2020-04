Når jeg tar opp at det er ganske mye spilling, sier mannen min ofte at han skal trappe ned eller slutte å spille. Andre ganger blir han så sur og tverr at stemningen blir dårlig i flere dager. Iblant sier han at han spiller fordi jeg er så masete.

Her om dagen reiste han seg opp mens jeg var midt i en setning og gikk for å logge seg inn sånn at spillet ville være klart til samtalen vår var over. Jeg ble veldig lei meg. Resultatet er at jeg er trist og ofte stillfarende sint. Jeg gjør også omtrent alt med barna, og jeg tar det meste av ansvaret for handling, matlaging og husarbeid.