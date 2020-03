Ilden ble tent i åttende klasse. De hadde temauke på skolen, viet til Amnesty International, og nå skulle elevene velge et tema. Den trønderske tenåringen valgte å skrive om tortur. Hun besøkte Adresseavisen og pløyde gjennom arkivene på jakt etter bilder av torturofre.

– Jeg ble fly forbannet over at det var så mange bilder av helt jævlige ting som skjedde rundt i verden, men som de mente ikke var egnet til å publisere. For meg var det sånn: Hvis vi ikke vet at det skjer, så kan vi heller ikke gjøre noe med det.