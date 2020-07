Hotell Refsnes Gods, Jeløya, fredag 6. mars:

Forretten var fortært, og praten summet blant de pent antrukne i Kongesalen. Rundt åtterbordene med hvite duker satt 60 toppfolk fra «de tre F-ene»: forretningsliv, forskning og forvaltning (samt mediene). Her, under det årlige Tim Greve Symposium, kunne de lene seg tilbake, droppe forbeholdene, ha en fri diskusjon under diskresjonsreglene Chatham House Rule.