For en gjøk! Den fløy lavt over stien i Valdres mens den gol, og like bak kom pinadø en gjøk til.

Det er fort gjort å glemme når alle snakker om Donald Trump, men gjøken er og blir en gjøk. Fullstendig ko-ko. Har ikke rede på noen ting. (Kjære stavekontroll, ikke rett rede til reir, for da blir litt av poenget borte.) I det trygge, vekselvis sosialdemokratiske og liberalkonservative Norge sverger gjøken til den ytterliggående hekkeparasittismen, en type omsorgssvikt og bøllekultur så sleip og så slem at den knapt er til å fatte: