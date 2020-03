Du drikker nesten garantert bobler fra feil glass

Jeg fikk ikke snakket ferdig. Innimellom kjennes vinspalten altfor knapp. Som i forrige uke, da jeg skrev om hva som er det viktigste når du velger vinglass. Men det var for kort og ufullstendig. I flere dager etterpå fortsatte jeg å ha mentale samtaler med deg.

Hvilke glass er det da som overhodet ikke egner seg? spurte du. I det minste var det slik jeg forestilte meg det. At du sto foran kjøkkenskapet og undret deg over om de vinglassene du hadde arvet fra farmor egentlig var brukbare. Jeg klarte ikke dy meg. Her kommer vinspalte nummer to om glass, og historien om de som ikke funker.