I 43 år har jeg gått til samme tannlege. Der har jeg fått spesialbehandling. Venner klager ofte over hvor vanskelig det er å finne en god tannlege og hvor dyrt det er. Jeg har aldri måttet sjekke priser, ringe for å bestille time eller sitte tålmodig på venterommet og lese gamle Se og Hør-blader mens jeg venter på tur.

I stedet har jeg fått time på sparket, når jeg ønsker det. Jeg har sneket i køen og aldri betalt en øre.

Ubehagelig, men trygt

Rett før jul hadde jeg time igjen. Mitt ærend var det samme som alltid de siste årene: Rens og sjekk. Jeg la meg tilbake i stolen, lukket øynene og kjente isingen mens tannsteinen ble slipt vekk. Gapte høyere. Holdt tungen unna. Før jeg til slutt fikk skylle munnen med lunkent vann fra et lite plastbeger. Stegene er velkjente etter mange runder i tannlegestolen. Det føles mildt ubehagelig, men trygt.

Denne gangen var likevel noe annerledes. Tannlegen jobbet ikke her lenger, han hadde bare lånt en nøkkel. Vi var på et lånekontor der han ikke visste hvor alt utstyret var. Iblant måtte han få hjelp fra kollegene til å finne det han trengte. Jeg tenkte ikke på det da. Men man trengte ikke røntgenblikk for å skjønne at dette var et unntak som neppe kom til å fortsette særlig lenge.

For epoker i livet tar slutt på ulike måter. Noen punktum er tydelige. Man flytter hjemmefra. Har siste dag på studiet. Sier opp en jobb. Et nært familiemedlem dør.

Andre faser ender gradvis, uten at man tenker over det mens det skjer. Først etter en tid innser man at det der, det ble faktisk siste gang jeg løp en maraton, møtte den vennen, fikk samlet hele den gamle gjengen til en fest.

Frank May / picture alliance

Vokst opp på tannlegekontorer

Selv har jeg nesten vokst opp på ulike tannlegekontorer. Som elev på barneskolen gikk jeg bort til tannlegen etter skoletid og ventet der til arbeidstiden var slutt. Jeg kunne forsyne meg fritt med fluortabletter og små leker for de minste pasientene. Da jeg ble ungdom, fikk jeg låne tannlegekontorets skrivemaskin til å gjøre lekser på. Som voksen har jeg iblant slappet av på pauserommet når jeg har vært hjemme på besøk.

Men pensjonsalderen kommer for alle. Aldri mer skal pappa si "gap opp" og be meg puste gjennom nesen. Nå må jeg og tennene mine klare oss selv. Det føles nesten som å flytte hjemmefra.