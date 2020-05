Jeg treffer mor og far på videokonsultasjon. Korona gjør at jeg ser alle mine klienter på skjerm akkurat i denne perioden. I rommet ved siden av er datteren i gang med hjemmeskole. Alle lever litt tettere og treffer færre nå. Og i denne familie understreker situasjonen det som er disse foreldrenes bekymring.

10-åringen Ada elsker folk, leker og deler med så mange. Men hun ser ikke ut til å klare å holde på en bestevenn. Noen uker før de kommer til meg, har bestevenninnen slått opp med henne, hun orker henne ikke mer. For mor presser dette på såre punkter. Hun føler at hun har for få venner selv. Hva er det som gjør at deres utadvendte og populære datter ikke klarer å holde på en bestevenn? Og hvordan kan de hjelpe henne, de slipper liksom ikke til?