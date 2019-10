Les svaret fra Frode Thuen lenger ned i saken:

Jeg er en mann i 50-årene som lever med en kvinne som etterlyser mer ros og flere kjærlighetserklæringer. Jeg kan forstå det, for jeg er ikke flink med sånt. Det har liksom aldri helt ligget for meg. Dette er noe som plager kona mi en god del. Det aller verste er at jeg sliter med å si at jeg elsker henne. Det savner hun virkelig, har jeg skjønt.