«Vi lever i en dystopi. Jeg er redd, men har håp.»

– Hadde noen fortalt for ti år siden at Donald Trump skulle bli USAs president, at Brasils statsleder skulle brenne ned regnskogen, at vi skulle få tørkesommer på tørkesommer og at vårt håp skulle være knyttet til en 16 år gammel jente fra Sverige – det hadde få trodd på. Vi lever på en måte i en dystopi.

For ti år siden var jeg gravid med mitt tredje barn. Jeg var fersk som manusforfatter og hadde nettopp søkt permisjon fra fast jobb. Jeg skulle bli frilansskribent, et stort steg. Det var noen usikre år. Var det liv laga? Ensomheten føltes på et tidspunkt kvelende. Men så begynte det å rulle på med ulike prosjekter.