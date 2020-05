Vi vil huske feiringen i 2020. At vi sto med behørig avstand. Sang fra balkongene. Streamet Kong Harald. Spiste is fra egen fryser. Sekkeløp i gaten. Fiskedam fra kjøkkentrappen. Nachspiel på Zoom.

Men i år, som alltid, skal jeg gjøre mitt for å sørge for at du har virkelig gode smaker i glasset.