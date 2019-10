Når kronprinsesse Mette-Marit tirsdag ettermiddag kommer til Frankfurt med det norske boktoget, ledsaget av et større knippe norske forfattere og i et teknisk samarbeid med jernbaneselskapet Deutsche Bahn, starter sluttspurten for en av Norges største kultursatsinger noensinne.

For det er ikke hvert år, men utelukkende i år, at Norge er offisielt gjesteland ved verdens største bokmesse i Frankfurt.