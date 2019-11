Den tredje torsdagen i november er en aldri så liten jubeldag. Da slippes årets sylferske vin fra Beaujolais, sør i Burgund. Du har kanskje hørt begrepet Beaujolais Nouveau? Ofte omtales den bare som «den nye vinen» eller Bojo Novo. Heldigvis er vinen langt enklere å drikke enn å stave. Her er tre grunner til at du bør teste noen av smakene som slippes i dag.

Beaujolais Nouveau er virkelig, i ordets rette forstand, en babyvin. Innhøstingen i den sørlige delen av Burgund startet rundt 10 september. Hvordan i all verden kan de første vinene være ferdig allerede? De fleste lanseres jo tidligst året etter at druene ble plukket. Vel, de har et triks vi kaller semi-karbonisk maserasjon. Et annet litt enklere begrep for samme metode, er kullsyregjæring. Vanligvis presses druene før gjæringen starter. Her har produsentene lagt hele drueklaser i en lukket tank uten oksygen Da starter gjæringen først inne i druene. Etter hvert sprekker de, druemosten pipler ut og en tradisjonell gjæring starter. Metoden er viktig fordi den gir en spesielt fruktig smak. Bojo novo-viner smaker ikke bare bær. De smaker bær på steroider. En intens fruktighet med lite tørrhet. Der har du oppskriften på en lettdrikkelig festvin.