Finn Skårderud: Schopenhauers pinnsvin

Jeg bor i et hus i en hage i en skog ved et vann. Her er det mange dyr og fugler. Under låven bor vekselvis grevlinger og rever. I fjor måtte jeg begrave en revehvalp som var blitt overkjørt av en livsfarlig sykkelklubb. Utenfor gjerdet beiter de halvtamme rådyrene. Tre unge ugler har flyttet inn i de største trærne. Etter mørkets frembrudd oppfører de seg ganske like russen nede ved vannet. Reven erter hunden, som blir helt vill og trenger psykiater. Katten betrakter overbærende hunden.

Lyse sommernetter lokker meg ut av huset. Mitt aller siste bekjentskap er et pinnsvin. Et gjennomsnittlig pinnsvin har angivelig mellom 6000 og 8000 pigger. Vi har møttes noen ganger nå. Vi lengter etter å knytte andre tettere til oss, og derfor lager vi egennavn. Jeg har døpt pinnsvinet Schopenhauer.