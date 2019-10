Det ble kalt «fryseboksdrapet» og var en av de første drapssakene Tor-Aksel Busch arbeidet med som statsadvokat. En mann hadde stukket sin ni år gamle stesønn til døde i badekaret og gjemt liket i et fryseskap. Nå ville drapsmannen snakke med Busch, som på den tiden var landets yngste statsadvokat og en av dem som hadde bidratt til å få ham dømt og låst inne på Ullersmo.

Fangen ville prate med ham alene inne på cellen. «Vil jeg egentlig det?» spurte Busch seg selv, men gikk inn. Mannen ønsket at han skulle sitte på sengen hans. «Der går grensen», tenkte Busch og satte seg på en stol ved døren. Mannen begynte å prate. Og enda mer tydelig ble det for Tor-Aksel Busch at han alltid skulle strebe etter å behandle alle med anstendighet og respekt, selv om handlingene deres var så avskyelige at han måtte gjemme avisenes førstesider for sine egne unger.