Det er røffe dager. Familiene lever tett. Barna blir rastløse. Noen er redde. Og på toppen av dette: Foreldre har så mye de skulle ha gjort.

Hvordan organiserer man egentlig hverdagen i koronaens tid? Det er temaet i ukens utgave av podkasten Foreldrekoden.

Du kan høre episoden i din podkastspiller, som for eksempel Itunes eller Spotify

Du kan også lytte via spilleren nedenfor

Stikkord: rytme

– Husk på noen gamle sannheter – sultne, slitne barn oppfører seg dårlig. Alltid. Og barn som ikke har fått bevege seg og herje litt, blir ukonsentrerte helt opp i tenårene, sier psykolog og fast ekspert i Foreldsrekoden, Hedvig Montgomery.

– Så sørg for at det er søvn, mat og bevegelse inn i hverdagen, legger hun til.

Å jobbe med seg selv, er viktig. Er du selv frustrert eller engstelig, påvirker det hele familien.

– Barna trenger at du holder motet oppe, tenker at dette er noe som skal fungere, og som kommer til å gå. Ta initiativ, finn på ting enten det er nye måter å leke gjemsel på eller et nytt mattespill. Kil, le og kos dere sammen også, sier hun.

Å dempe brakkesyken

I ukens episode tar vi opp flere konkrete spørsmå fra lyttere og medlemmene i Facebook-gruppen Foreldrekoden.

Hvor mye skjermbruk er greit? Hvordan får man utløp for energi og hvordan demper man brakkesyke? Og oppe i alt dette: Hvordan snakker man med barna om dramaet som omslutter oss alle? Og hva med de familiene som har ekstra stor belastning i krisetid?

I episoden snakker vi også om de tingene du absolutt bør unngå.

Ett viktig budskap fra Montgomery i alt alvoret, er følgende:

– Ikke glem å le sammen!