Sanne Kvitnes sitter ved et lavt 80-tallsbord med blond parykk og beige blazer. Hun hører orkesteret begynne å spille ouverturen til Chess og ser at lyset treffer ensemblet hun en gang var en del av. De er kledd i grått og vaier langsomt etter musikken. Selv er hun ennå i mørket. Hun hører kremtene, vridningene og småhviskingen fra 1400 mennesker. Snart er lyskasteren på henne: Den totalt ukjente understudyen for Karoline Krüger.

– Jeg føler energien fra publikum. Og så hører jeg den dramatiske musikken ..., sier hun.