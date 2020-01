13. april 1981. Lukten av sigarettrøyk og lyden av klaprende skrivemaskiner fyller det trange lensmannskontoret i Orkdal i Sør-Trøndelag. Arnfinn Nesset føres inn i avhørsrommet der lensmannen venter. Nesset setter seg. Han er ute av form, får ikke sove, i to netter har han ligget og vridd seg. Den drapsmistenkte 44-åringen har sittet en måned i varetekt og tilstått flere drap, men sier til avhørerne at han er «full av forvirrede tanker». Han ser for seg at han dreper pasienter, men «får ikke ro til å tenke klart». Han hører stemmer og får depressive «anfall». Den siste uken er han blitt avhørt nesten ti timer daglig.

Denne mandagen protokollfører lensmann Audun Engen at Nesset «gråt en del» og «hadde behov for å fortelle om sin barndom». I løpet av dagen tar han frem en liste over alle dødsfall på Orkdal Sjuke og Aldersheim de årene Nesset har vært bestyrer, og sier noe slikt som «hvem av disse, Arnfinn, har du tatt livet av?» Nesset setter merke ved fem navn.