Med døtrene Kajsa (4) og Thelma (2) svirrende rundt, forsøker Kjersti Monen-Macaulay (38) å få utrettet et anstendig dagsverk.

Som kontaktlærer og underviser for fire videregående klasser, føler hun et sterkt ansvar for å følge tett opp fra hjemmekontoret. Men hun kommer sjelden à jour.

– Jeg føler på en utilstrekkelighet. Både overfor elevene og barna mine, sier 38-åringen i ukens episode av podkasten Foreldrekoden, som tar opp nettopp denne problemstillingen: Hvordan sjonglere rollene som forelder, arbeidstager og pedagog for egne barn?

Mannen til Kjersti Monen-Macaulay (38) jobber turnus i helsevesenet – en såkalt samfunnskritisk jobb. Hver dag må hun veksle mellom barnepass, møter og elevoppfølging etter improvisasjonsmetoden.

Hun har ofte dårlig samvittighet i den ene eller andre retningen. Hvor lenge kan datteren egentlig se Peppa Gris på iPad om gangen?

– Jeg føler at barna må gå litt for lut og kaldt vann. Samtidig føler jeg at elevene blir nedprioriritert, sier hun.

– Senk tempoet, få til det som er mulig

– Det er mange foreldre som kjører seg til maks om dagen, konstaterer psykolog Hedvig Montgomery, som er fast ekspert i Foreldrekoden.

Hun mener det er fullstendig urealistisk å være 100 prosent til stede både hjemme og på jobb.

– Få til det som er mulig, ikke det du drømmer eller håper på, råder hun.

I ukens episode får du en rekke tips til hvordan du kan få til denne balansegangen.

Skrudde av Facebook – ropte ut på Twitter

Siden koronaviruset brøt ut, er det blitt dannet utallige grupper på Facebook, der foreldre og kolleger utveksler tips til å håndtere hverdagen.

Tobarnsmamma og lærer Kjersti Monen-Macaulay (38) var selv medlem av flere grupper, men meldte seg ut av én etter én. Årsak: Det bare økte følelsen av ikke å få ting til.

– Jeg måtte bare verne meg selv mot alt det fantastiske folk gjør. Jeg hadde ikke mulighet til å følge opp på samme måte som mange andre får til, sier hun.

Monen-Macaulay tilhører en yrkesgruppe som har fått mye hyllest, både i riksmedier og sosiale medier, for å stå på i en vanskelig tid.

Men for 38-åringen virket all rosen mot sin hensikt. Hun følte at hun selv sto i stampe. Hun følte så sterkt at all skrytet ikke angikk henne.

Det ga hun forrige uke uttrykk for på Twitter. I en melding her, felte hun en hard dom over egen innsats:

«Undervisningen er elendig og oppfølgingen likeså. Alt glipper!»

Orker ikke mer skryt av lærere i alle kanaler. Mange lærere gjør en fantastisk innsats, og ære være dem for det. Elevene mine, derimot, har en lærer (meg) med en 2-og 4-åring i fri dressur og en mann i helsevesenet. Undervisningen er elendig og oppfølgingen likeså.Alt glipper 😢 — Kjersti Monen-Mac. (@Kjerstinha) March 24, 2020

Responsen var enorm. Hun fikk en drøss med tilbakemeldinger fra både lærere og andre som følte på det samme: Det er nesten umenneskelig å prestere på alle områder.

– Etter det har jeg faktisk klart å senke skuldrene og tenke at det jeg gjør er godt nok, sier hun.

