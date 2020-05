Jeg har lengtet etter deg helt siden jeg forsto at jeg savnet deg. Og nå, allerede før du er født, har du vekket følelser i meg som jeg ikke visste eksisterte. Det forundrer meg hvor begeistret jeg blir over at jeg skal bruke resten av livet mitt på å bry meg om deg.

Jeg er vanligvis ikke drevet av emosjoner, så hvem skulle tro at jeg ville ta sjansen på deg? Det er ikke logisk. Men du overdøver det rasjonelle i meg, for det henger virkelig ikke på greip at jeg kan elske noe ukjent så høyt. Samtidig er det ingenting som faller meg mer naturlig.