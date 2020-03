Om du levde på 1700-tallet, var kopper en av de verste sykdommene du kunne få. Etter en innledende feber, utviklet pasientene utslett med væskefylte byller som kunne dekke hele kroppen. Mellom 20 og 60 prosent døde av sykdommen.

I Istanbul kom man over en ny måte å beskytte seg mot sykdommen på. Ved å ta materiale fra en byll og gni det inn i et snitt i armen på en frisk person, utviklet den friske personen kun en mild variant av sykdommen. I ettertid ble han immun for kopper resten av livet. Det ble kalt inokulasjon.