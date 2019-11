Mitt problem kommer i det samboeren min og jeg begynner å krangle. Når han kommer dit at han opplever at diskusjonen ikke går noe sted, sier han rett og slett at han ikke gidder å diskutere mer. For ham er diskusjonen dermed ferdig, og slik er det uavhengig av hva jeg sier eller gjør.

På den måten er det veldig ofte slik at vi ikke kommer frem til noen løsning. Men det største problemet er nok at jeg takler dette dårligere og dårligere.