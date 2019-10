For streng. For vaklende. For ettergivende. Men alle vil være tydelige.

Uenighet om oppdragerstil er en kime til konflikt i flere barnefamilier. Samtidig er det mye å kreve at mor og far skal legge seg på eksakt samme linje i stort og smått.

Så hva er den ideelle foreldretypen? Og takler barn at mor og far sier forskjellige ting og har ulike grenser?

Det er temaet for ukens episode av A-magasinets podkast Foreldrekoden – med psykolog og familieterapeut Hedvig Montgomery

Du kan lytte til podkasten i ulike apper, for eksempel Itunes eller Spotify.

Du kan også høre episoden i spilleren nedenfor.

Sklir fra hverandre

Ifølge Montgomery tegner et klassisk mønster seg opp når partnere blir foreldre: De sklir ubevisst inn i bestemte roller, hvor den ene blir den strenge og den andre blir den milde.

Det skal lite til før dette blir selvforsterkende. Hvis mor er den milde og far den strenge, får mor et enda større behov for å trøste og være den varme. I motsatt fall vil den strenge faren gjerne tenke at «nok er nok» og kanskje opptre enda mer autoritær enn han naturlig ville gjort.

– Vi får en slags polariseringseffekt, sier Montgomery.

– Dette gjør seg særlig gjeldende i barnehageårene. Og det kan ende med man sklir ut i en retning ingen ønsker å være.

Foreldrekoden har etablert en egen Facebook-gruppe for foreldre i alle aldre. Her kan du få eksklusiv informasjon og være med å diskutere temaer og få tips fra andre. Bli med!

Følg Foreldrekoden på Instagram for bakgrunnsbilder og ekstra info.

To ord-feller som bør unngås

Overfor barna, er det en bestemt verbal felle du bør unngå: alltid/aldri-fellen. Som når setningene for eksempel begynner med «du skal alltid» eller «hvorfor kan du aldri ...»

– Det er et signal om at du er på feil spor som forelder, sier Montgomery.

Så hva skal man si i stedet? Og hva er egentlig den ideelle oppdragerstilen, og hvordan finner man den?

Det er sentrale temaer i ukens episode.

I ukens spørsmål er temaet foreldres deltagelse i barnas lek. Er det greit å si nei når barnet vil ha deg med på nok en lekebiltur?

Videre anbefalt lytting: Fikk du med seg vår episode i forrige sesong om å ta lederskap i egen flokk?