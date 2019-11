Det er for tiden mye som skjer for komiker Einar Tørnquist. Han har suksess med både TV-program og podkast, og er i full gang med å forberede seg på å ta over programlederstolen etter Harald Eia i Brille.

Attpåtil er han på flyttefot. For tiden bor han i en bitte liten leilighet, med et kjøkken på bare noen få kvadratmeter.