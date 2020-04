Min kone har sagt at hun ikke lenger har følelser for meg, og at hun vil skille seg. Dette sa hun allerede for et par år siden en kveld vi hadde vært på en fest og begge var temmelig beruset. Men dagen etter nevnte hun det ikke med et ord. Og det var liksom ingenting som var forandret mellom oss.

Derfor var jeg i tvil om jeg burde ta det opp, og jeg endte med ikke å si noe, jeg heller. Så vi fortsatte å leve akkurat som før. Uten de store følelsene, men også uten spesielle konflikter eller problemer. Og etter noen måneder tenkte jeg egentlig ikke noe mer på det. Derfor kom det nærmest som et sjokk da hun for noen uker siden igjen sa at hun ville flytte ut. Hun hadde ikke lenger de rette følelsene for meg.