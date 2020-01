På jobben har jeg noen kolleger som jeg samarbeider godt med, og andre ikke. Jeg er i et yrke som krever tett samarbeid med andre mennesker, og med årene har jeg selv gått fra å være håpløst selvsentrert til noe som jeg erfarer kan fungere. Men to av mine kolleger skremmer meg.

De er godt voksne og ser ut til å mangle evnen til å jenke seg. Jeg forstår at noe er galt de gangene vi har hatt en konfrontasjon, fordi det hver gang ender i en uløselig konflikt. Jeg får klump i magen, blir ekstremt provosert eller jeg får et intenst behov for å flykte.