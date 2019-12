Dette intervjuet ble gjort i 2016, og republiseres 1. juledag 2019 i forbindelse med Ari Behns bortgang.

Ari Behn tekster og sier at han er sen. Det er den fjerde gangen den dagen han utsetter møtet vårt. Kelnerne på den langt over gjennomsnittet flotte restauranten Ari har valgt, fyller nok en gang på brødfatet mitt med et bebreidende blikk.

«Håper du get message..!» har Ari skrevet i en tekstmelding litt tidligere. «Sorry for så mye frem og tilbake. La oss møtes på Cipriani’s på Fifth avenue. Mitt favorittsted way back.»

Cipriani’s er den gamle verden. Kelnerne har hvite, nypressede jakker og bukker når de fyller på en av de fire forskjellige brødtypene man får mens man venter. På menyen står det at Cipriani selv også grunnla den legendariske Harry’s Bar i Venezia. Jeg har aldri hørt om Harry’s bar og vurderer å spørre en av kelnerne da Ari plutselig ankommer, et bredt smil om munnen og armene spredt ut i velkomst allerede før han kommer rundt hjørnet og ser meg.

Ari er Ari ...

Johannes Worsøe Berg

Han er en av de få menneskene i Norge som også er sitt eget adjektiv. Han er behengt av medaljonger, ringer, armbånd og entusiasme. Skinnstøvler, trange bukser, vest, dressjakke og sjal. På den ene fingeren har han en stor ring i blå lapis lazuli, en smykkesten som er vanlig blant stammekrigere i Afghanistan.

Her er det old school damer, unge tycoons som vil overta New York, og mafia. Masse mafia. Nouveau riche og upper-class. Har du smakt Bellini?

Si hva du vil om Ari Behn, men ingen skal si at han ikke kan kle seg flamboyant.

Han stopper ved bordet mitt og slår ut med armene som en konge som lover at en gang vil alt dette være mitt.

– Hva synes du? sier han. – Dette er New York. Dette er det gamle, det ekte. Her er det old school damer, unge tycoons som vil overta New York, og mafia. Masse mafia. Nouveau riche og upper-class. Har du smakt Bellini?

Ari bestiller to Bellini, en cocktail bestående av saften fra hvite fersken og musserende hvitvin.

– Har du smakt Bellini før? Du får den ikke bedre enn her.

Et frustrerende møte

Vi får drinkene. Ari tar en slurk og trekker pusten dypt mens han lukker øynene.

– Du virker frustrert, sier han.

– Jeg er ikke frustrert, sier jeg.

– Joda. Kom igjen. Hvorfor er du frustrert?

Jeg er frustrert på grunn av Ari Behn, en mann jeg har tilbrakt de tre siste dagene sammen med uten å få noe innsikt i som person. Jeg forteller ham det. Jeg forteller ham at jeg ikke tror at han har svart sant på spørsmålene mine fordi han er lei av å bli intervjuet, og fordi han vet hva som høres bra ut, og at det er det som frustrerer meg.

– Jo. Det forstår jeg godt, sier Ari.

Vi spiser litt mer brødpinner.

Det er mye å si om Ari Behn i Norge, men jeg har alltid være opptatt av USA. Det er her det skjer.

Jeg møtte Ari Behn for første gang et par dager tidligere, da vi spiste lunsj på en annen restaurant, midt i Central Park ikke langt fra der hvor Ari og familien bodde i 2004. Han var i byen for å delta på The Norwegian American Literary Festival, en årlig festival som presenterer kremen av norsk litteratur i litteraturverdenens hovedstad. Ari var i strålende humør etter å ha gått seg vill i parken. Han kom ruslende over marken og satte seg ned.

Johannes Worsøe Berg

– Fantastisk, sa han og myste mot skyskraperne som presser seg opp mot Central Parks sørside.

Det finnes to Ari Behn. Eller kanskje det bare finnes én. Jeg hadde en mistanke om det første, men fryktet det siste. Utgangspunktet: Det finnes en Ari Behn vi alle kjenner gjennom mediene. Men jeg håpet det også var en annen Behn, en seriøs kunstner, et menneske med frustrasjoner og forhåpninger, en person som det gikk an å prate med.

– Er du friere som forfatter og kunstner når du er her i New York og ikke i Norge hvor du holdes igjen av all ballasten? spurte jeg, uten å umiddelbart innse at jeg nettopp indirekte hadde kalt hans kone ballast.

– Jeg vet ikke hvor ufri eller fri jeg er, for å være vrang, sa Behn. – Det er mye å si om Ari Behn i Norge, men jeg har alltid være opptatt av USA. Det er her det skjer.

Alle helters by

New York er Aris spirituelle hjemmebane. Han og familien bodde der bare et kort år, men Aris litterære hjerte har alltid levd der. Flesteparten av hans litterære helter, Hemingway, Raymond Carver, Charles Bukowski, Jack Kerouac og Paul Bowles tilhører en amerikansk litterær tradisjon som Ari mer enn gjerne lar seg assosiere med.

Jeg har et slektskap med det amerikanske

Ari er en velansett forfatter i utlandet. New Yorkers mektige litteraturkritiker James Wood omtalte Ari som en «flott og merkelig forfatter. En original», og i 2013 ble endatil Ari valgt ut som eneste norske bidrag til det prestisjetunge tidsskriftet Best European Fiction. Flere kritikere har sammenlignet Aris prosa med Carvers, og det er en sammenligning som Ari selv entusiastisk omfavner.

Når han prater om sitt forfatterskap, gjør han det ofte gjennom sine litterære inspirasjonskilder. Han er glad i å trekke frem den hardbarkede, tverre stilen til amerikansk film noir.

Johannes Worsøe Berg

– Jeg har et slektskap med det amerikanske, sa han. – Jeg har alltid følt at jeg skulle ende opp her. Det er mye amerikansk i meg.

– Hva mener du? spurte jeg.

Ari ble taus. Lenge. Etter hvert skulle jeg forstå at det er en av mekanismene Ari tar i bruk når man graver i ting han selv ikke er interessert i å grave i, men i det øyeblikket visste jeg ikke helt hva som skjedde. Han hadde på seg solbriller med speilglass, og det var umulig å vite om han betraktet meg eller om han sov.

Mytologisk realisme

Kvelden før, på litteraturfestivalens åpningsfest, hadde bloggeren og forfatteren Linnea Myhre, som er en bekjent av Ari, fortalt meg at det var noe han gjorde, at det kunne være ubehagelig, men at det nok var en måte å pense konversasjonen bort fra ham og over på den andre.

– Ari har en egen evne til å få deg til å føle at du sitter på fasiten til dine egne spørsmål, sa hun.

I parken tenkte jeg tilbake på hva Linnea fortalte meg og forstod hva hun mente.

– Jeg kaller mye av det jeg skriver for mytologisk realisme, sa Ari heldigvis endelig. – Jeg er opptatt av mytologi og populærkulturelle referanser. Det er mye americana som ligger bak. Reisen.

– Hva betyr det?

– Jeg nærmer meg allegorien. Fabelen. Tiger i Hagen er en fabel. En mytologisk stilisering.

Tiger i Hagen er navnet på den første novellen i Aris siste novellesamling med samme tittel. I flere intervjuer har han sagt at tigeren er en metafor på alt støyet som har omgitt ham i offentligheten. Han har lenge hatt en plan om å skrive en større roman om sitt bisarre liv i løpet av de siste 15 årene og hadde til og med arbeidstittelen klar: Et Rom I Offentligheten.

– I stedet endte jeg opp med en bitteliten allegori, sa han.

Har forsonet seg med en del ting

Johannes Worsøe Berg

En fabel. Det holder foreløpig i hvert fall. Foruten fabelen om den brølende tigeren og det ene og andre utspillet i media, er Ari svært tilbakeholden med å snakke om sitt eget liv i offentligheten, og hvordan det har påvirket hans kunst. Å spørre om hvordan livet hans påvirker kunsten hans, er å la seg begrave i et skred av ord hvis mening bare er veiledende.

– Du treffer meg på et punkt i livet hvor jeg har forsonet meg med en del ting, sa han.

– Jeg har utforsket, presset og brutt grenser. Jeg har alltid hatt en drive om å komme ut. Jeg vil skrive, bevege. Det jeg ønsker å formidle, er litteratur. Fortellinger som ikke handler om meg. Tiger I Hagen er mer et bilde på støyen. Jeg skriver ikke selvbiografisk. Livet mitt er en fiksjon. En konstruksjon. Nei, det er reduserende å si, for det er det jo ikke. Det er jo et liv som alle andres. Det er det jeg jobber med i Tiger i hagen. Et brøl av en tiger som kan si noe om det.

På grunn av hans snart to tiår i rampelyset har Ari, sikkert klokelig, bygget opp rollefiguren Ari Behn som et ugjennomtrengelig skjold mot det offentlige. Selv sier han at han sjeldent tenker over at han lever sitt liv i offentligheten, men at han hele tiden er seg selv. Utfordringen blir da å forsøke å finne ut hvem Ari egentlig er når han er seg selv.

Fortellinger er vår måte å forstå oss selv. Det er et ønske om å forstå. Å forhekse, forføre, trolle.

– Det finnes i temaene han velger i novellene sine, sier Cressida Leyshon, skjønnlitterær redaktør i The New Yorker.

– Han setter seg selv opp mot resten av verden. Det jeg har lest av ham handler ofte om korte møter på veien. En hovedperson som beveger seg gjennom verden uten å forstå hverken den eller menneskene han møter.

Ikke familiegreier

Å bevege seg gjennom verden har vært Aris litterære metode lenge. Da han og familien levde i London, viet sladderpressen i Norge betraktelig spalteplass til hvordan prinsessegemalen helst ikke ville hjem. Nylig har han lagt sin elsk på Los Angeles, og han elsker delstaten Tennessee. Man kan unnskyldes for å tro at Ari helst vil bo steder hvor han kan være Ari og ikke Ari Behn, mannen til Märtha Louise. Men det vinker han bort.

Brænde, Eivind Griffith

– Jeg vil ikke snakke om familiegreier, sa han.

– Det er klart at det er absurd å leve i en slik situasjon, men jeg trenger mer tid før jeg kan si noe om det.

Aris forfatterskap, som Ari selv, er på en måte fanget i skjæringspunktet mellom det han ønsker å si noe om, og det han føler seg komfortabel med å snakke om. En samtale med Ari blir dermed som å danse rundt grøten.

– Det jeg jobber med er kontakten med det ubevisste, sa Ari i stedet. – Det mytologiske. Det drømmer er laget av. Vi mennesker er opptatt av andre mennesker. Fortellinger er vår måte å forstå oss selv. Det er et ønske om å forstå. Å forhekse, forføre, trolle.

Karakteren Ari vs mennesket

Et par dager etterpå, da vi sitter på Cipriani’s, har jeg ennå ikke kommet noe nærmere å forstå det jeg opplever som Aris tidvise tåkeprat. Vi har drukket opp Belliniene våre, og Ari er midtveis i en kyllingsalat.

– Hva synes du om i går? spør Ari.

Kvelden før var han paneldeltaker i en samtale med New Yorkers Cressida Leyshon, den irske forfatteren Claire Louise Bennet og den amerikanske forfatteren Ben Marcus. Temaet for samtalen hadde vært den europeiske versus den amerikanske novellen, og Ari, på sin sedvanlig blomstrende måte, hadde lagt ut om drømmer, traumer, Americana, film noir, Clint Eastwood og cowboyer.

Johannes Worsøe Berg

Jeg virker veldig utadvendt og så lukker jeg. Jeg skulle ønske jeg var annerledes. Jeg skulle ønske jeg var mer som Karl Ove.

Til tider hadde han rotet seg litt bort retorisk, og Leyshon hadde endatil avbrutt ham mens han snakket om forskjellen på novellen og kortprosa.

– Jeg tror ikke du fikk sagt det du ønsket å si, sier jeg.

– Jeg hadde mye mer å si, sier han, og fortsetter: – Men likte du det? Var det bra?

– Ja, det var bra, sier jeg. – Men jeg vet fortsatt ikke hvem du er.

Jeg forteller Ari Behn om min teori om de to Ari'ene: karakteren Ari Behn og en ekte Ari Behn. Jeg foreslår at kanskje den ekte Ari Behn er å finne i bøkene hans, og at karakteren Ari Behn er den han må leve med å være. Ari nikker og fikler med en brødpinne.

– Jeg er ikke fornøyd med å være to Ari Behn, sier han.

– Det er ikke det jeg vil være. Jeg er på jakt etter the desire for the real. Ekthet.

«The desire for the real» er akkurat den type ting som karakteren Ari Behn ville funnet på å si.

– Jeg vil ut i randsonen. The noble savage. Ørkenen.

Ser opp til Knausgård

Johannes Worsøe Berg

Vi betaler regningen og går. Ari skal mot hotellet sitt på 39. gate, men vil rusle i sommervarmen. Vi går 59. gate mellom Park Avenue og Madison Square Garden, mens Ari peker og forklarer at dette er ekte New York, og at det er her alt kommer fra. Men Ari vil fortsatt snakke om gårsdagen.

– Var jeg forknytt? spør han.

– Var det feil? Jeg klarer ikke åpne opp. Jeg er for blyg. Karl Ove [Knausgård. red. anm] og jeg har pratet mye om det. Knausgård åpner opp for sin blyghet, mens jeg virker veldig utadvendt og så lukker jeg. Jeg skulle ønske jeg var annerledes. Jeg skulle ønske jeg var mer som Karl Ove. Personligheten Ari Behn er en personlighet jeg er veldig lei av.

Ari sier at han vet at han kan være frustrerende av og til, og at ingen er mer frustrert over det enn ham selv. Karakteren Ari Behn er mer en forsvarsmekanisme enn en merkevare, men som alt annet man har levd med i årevis, er det lett å glemme hvor jeg’et slutter og fasaden begynner.

– Jeg tror det er lett å dømme deg fordi mange innbiller seg at du har fått mye gratis, sier jeg. – Og kanskje du har det, men det får vi aldri vite før du skriver memoarene dine.

– Det du sa der var bra, sier Ari. Han fortsetter: – Skriv det. Alle som intervjuer meg, skriver det samme hver gang.

– Aldri noe nytt. Om jeg hadde intervjuet meg selv, ville jeg gjort det mye bedre.