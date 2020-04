Jeg har gjort meg noen betraktninger de siste dagene etter at nesten hele samfunnet er blitt stengt på grunn av koronapandemien, og etter at min mann er satt i hjemmekarantene. I utgangspunktet har jeg tenkt at noen uker eller kanskje måneder med langt mer ro og fred hjemme vil kunne være en nyttig erfaring.

Min mann har for eksempel normalt svært travle jobbdager med høyt tempo og mye reising og møter i øst og vest. Han er også aktiv på fritiden som fotballtrener i tillegg til at han har egentrening tre–fire kvelder i uken. Nå er disse aktivitetene, og tempoet, naturlig nok skrudd ned til et minimum.