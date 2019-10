Du ser dem på bussen. Du ser dem på jobben. Flytende, torskeaktige øyne. Desperate, søvndrukne foreldre som kjemper en nesten kronisk kamp om å få barna til å gi slipp.

«Sov! Nå!»

Men kanskje er dette vel mye forlangt, ifølge psykolog og familieterapeut Hedvig Montgomery, som er fast ekspert i podkasten Foreldrekoden.

– Du kan ikke tvinge et barn til å sove. Du kan bare hjelpe det til å gi slipp på dagen, understreker Montgomery.

I ukens episode tar vi for oss typiske trekk ved søvnmønstre hos barn i ulike aldre. Og hva du som mamma eller pappa kan gjøre for å gjøre kvelden og natten mer levelig.

– Foreldre mangler respekt for søvnøyeblikket

Montgomery minner om at barn er mennesker, ikke maskiner. De kan ikke sovne på kommando. Hun tror foreldre har en tendens til – ofte i desperasjon – til å glemme dette.

– Kanskje har barna nettopp lært et nytt spennende ord. Eller fått en ny lærer. Eller blitt forelsket. Eller lært å sykle. Hjernen går på høygir. Så kommer noen og sier «Sov!»

– Foreldre har rett og slett litt lite respekt for hvor skjørt øyeblikk dette søvnøyeblikket er, sier psykologen.

Føler du «søvnskam»? Det er det ingen grunn til

Noen foreldre er heldigere enn andre, og får et barn som sovner lett og sjelden våkner på natten. Foreldre i motsatt ende av skalaen kan fort føle seg mislykket: «Hva er det vi ikke mestrer?»

Men Montgomery understreker at det er liten grunn til å føle seg mindreverdig.

– Om du føler at alle andre får dette til, skyldes det gjerne to ting: Det kan være at du har snakket med dem som er heldige og har et barn som genetisk finner søvn lett. Eller du har snakket med folk som har glemt hvor vanskelig det faktisk var da barna var små.

Ingen episode uten spalten Dagens spørsmål.

Denne gang lyder spørsmålet: «Hvordan gjøre lekser til noe gøy?»

