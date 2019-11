Kan 8-åringen få egen nøkkel? Kan en 15-åring være alene hjemme en helg? Kan 17-åringen dra på festival med kompisgjengen?

Hvordan skal man egentlig balansere barnas behov for løsrivelse og privatliv opp mot egen frykt og eget kontrollbehov?

– Nesten alle har opplevd at de tror de vet hvor barnet er – så plutselig er det borte. Den frykten er så kraftfull at du er villig til å gjøre mye for å unngå den, sier psykolog Hedvig Montgomery.

Bør begrense overvåkingen

Frykten Montgomery beskriver får en del foreldre til å holde igjen for hardt. Psykologen sier hun har snakket med ungdom som sammenligner foreldrene med «sjalu kjærester».

– Vi har ressurser i våre dager til å være mye med barna, til å overvåke og passe på dem. Og det er mye fint med det. Men når vi lukker muligheten de har til å finne seg selv på egen hånd samtidig, er det ikke så heldig likevel, sier Montgomery.

I ukens episode får du råd om hvilken linje du bør legge deg på, fra barnehagealder til myndighetsår.

Ukens lytterspørsmål er aktuelt for mange: Hvordan forberede barnet på at et søsken kommer til verden?

